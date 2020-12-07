KYK burs ve kredi taahhütnamesi 2020 nedir? Burs taahhütname onayı nedir, ne zamana kadar?

Burs taahhütname onayı gündemde yer alan konu başlıklarından oldu. Bugün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından öğrenciler sonuçlarına erişmek için E-devlet sistemine giriş yaptı. "Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor." açıklamasının ardından Burs taahhütname onayı nedir, ne zamana kadar? KYK burs ve kredi taahhütnamesi ne anlama geliyor?

KREDİ BURS TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Burs Taahhütnamesi; KYK bursu veya kredisini üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt olarak açıklanır.

BURS TAAHHÜTNAME ONAY EKRANI



Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.) Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.

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18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler (anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle) burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

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