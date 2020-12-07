KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yurt başvuruları gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ve kredi sonuçlarını görüntüleyen adaylardan KYK yurtlarına da başvurmak isteyenler, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK yurt başvuruları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KYK YURT BAŞVURULARI ALINACAK MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları bu yıl yaşanan salgın nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

Ancak koronavirüs salgını nedeni ile örgün eğitim yapılmıyor. Üniversitelerde eğitim uzaktan öğretim ile veriliyor. Bu nedenle KYK yurt başvurularının da ileri bir tarihte alınması bekleniyor.