BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? araştırılan ve merak edilen konular arasında üst sıralara yerleşti. 5 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM müşterilerinin merakla beklediği Cuma indirimleri de belli oldu. Uygun fiyatlara güzel ürünler almak isteyenler müşteriler yarın BİM marketlerini dolduracak. Oldukça çeşitli yaz ürünleri içeren BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda A Inverter Klima'yı peşin fiyatına 6 taksitle 2.229 TL'ye, Xiamoi Red Mi cep telefonunu 1.149 TL'ye, Ana kucağı 75 TL'ye, Manuel göğüs pompası ve biberon başlığı 59,90 TL'ye, Oyuncaklı oyun minderi 39,90 TL'ye satışa sunuluyor...