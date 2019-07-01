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  3. BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı" BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi ucuz ve kaliteli alışverişten yararlanmak isteyenler tarafından oldukça fazla araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarına yeni ürünler ekliyor. BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu da yine dopdolu. Teknolojik ürünlerden , bebek araç gereçlerine kadar geniş yelpazede birçok ürün bulunuyor. A Inverter Klima'yı peşin fiyatına 6 taksitle 2.229 TL'ye, Xiamoi Red Mi cep telefonunu 1.149 TL'ye, Ana kucağı 75 TL'ye, Manuel göğüs pompası ve biberon başlığı 59,90 TL'ye, Oyuncaklı oyun minderi 39,90 TL'ye satışa sunuluyor...

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi arama motorunda en çok arananlar listesine girdi. 5 Temmuz 2019 kataloğunda birçok ucuz ve kaliteli yeni ürün bulunuyor. Ucuzluktan yararlanmak isteyenler BİM 5 Temmuz kataloğunu araştırıyor. Bu katalogda en çok dikkat çeken ürün yaz aylarının vazgeçilmezi klima oluyor. 5 Temmuz BİM kataloğunda A Inverter Klima'yı peşin fiyatına 6 taksitle 2.229 TL'ye, Xiamoi Red Mi cep telefonunu 1.149 TL'ye, Ana kucağı 75 TL'ye, Manuel göğüs pompası ve biberon başlığı 59,90 TL'ye, Oyuncaklı oyun minderi 39,90 TL'ye satışa sunuluyor...

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