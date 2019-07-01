BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi arama motorunda en çok arananlar listesine girdi. 5 Temmuz 2019 kataloğunda birçok ucuz ve kaliteli yeni ürün bulunuyor. Ucuzluktan yararlanmak isteyenler BİM 5 Temmuz kataloğunu araştırıyor. Bu katalogda en çok dikkat çeken ürün yaz aylarının vazgeçilmezi klima oluyor. 5 Temmuz BİM kataloğunda A Inverter Klima'yı peşin fiyatına 6 taksitle 2.229 TL'ye, Xiamoi Red Mi cep telefonunu 1.149 TL'ye, Ana kucağı 75 TL'ye, Manuel göğüs pompası ve biberon başlığı 59,90 TL'ye, Oyuncaklı oyun minderi 39,90 TL'ye satışa sunuluyor...