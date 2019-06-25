BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM 21 Haziran aktüel ürünler listesi

BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Haziran kataloğunda neler var? diye merak edilmeye başladı.Katalogda yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. BİM 21 Haziran Cuma günkü katalogda bu hafta en çarpıcı ürün Keysmart çamaşır makinesi oldu.Lav Esta 12 Parça Çay Seti 21,90 TL. Paşabahçe 6’lı Kavanoz 8,50 TL. Paşabahçe 4’lü Diamond Ayaklı Su Bardağı 19,90 TL. Paşabahçe 2’li Borcam 25 TL. Tek Fiyat Mutfak Aletleri 2,25 TL. Chef’s Mermer Desenli Krep Tava 19,90 TL. Mermer Desenli Sahan 15,90 TL. Mermer Desenli Sosluk 14,90 TL. Mini Süzgeç 1,65 TL. Chef’s Aile Boy Çaydanlık Seti 79 TL. Fakir Rhapsody Blender Set 149 TL. Altus Tost Makinesi 149 TL. Dijitsu Mini Buzdolabı 479 TL. Mikado Nostaljik Radyo 99 TL. Corby Mini Drone 99 TL'ye satışa sunuluyor..