Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı" BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM her hafta Salı ve Perşembe günü vatandaşın cebini düşünerek uygun fiyatlara kaliteli ürünler raflarına taşıyor. 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Keysmart Çamaşır Makinesi 1.299 TL'ye, Pilsan Pars Akülü ATV 349 TL'ye, Belderia 16 Jant Bisiklet 199 TL'ye, Kadın Babet Ayakkabı 24,90 TL'ye LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 8,50 TL'ye LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 310 cc 7,50 TL'ye, LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 215 cc 6,50 TL’ye satışa sunuluyor..

BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasına girdi. Yaptığı güzel indirimlerle adını duyuran BİM bu hafta da birbirinden güzel ürünler içeriyor.İndirimler Temmuz ayının 12 sinde başlayacak ve 19 Temmuz’a kadar devam edecek. BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda Keysmart Çamaşır Makinesi 1.299 TL'ye, Pilsan Pars Akülü ATV 349 TL'ye, Belderia 16 Jant Bisiklet 199 TL'ye, Kadın Babet Ayakkabı 24,90 TL'ye LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 8,50 TL'ye LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 310 cc 7,50 TL'ye, LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 215 cc 6,50 TL’ye satışa sunuluyor..

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
<p>Mardin’de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan Muzaffer Emir Muratoğlu (17) harçlıklarını bir

17 Yaşındaki Genç Mardin’in İlk Yerli Otomobilini Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anadolu kulüplerinde oynamış en ünlü futbolcular

2 bin rakımda 60 bin kovanla bal hasadı