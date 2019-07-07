BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasına girdi. Yaptığı güzel indirimlerle adını duyuran BİM bu hafta da birbirinden güzel ürünler içeriyor.İndirimler Temmuz ayının 12 sinde başlayacak ve 19 Temmuz’a kadar devam edecek. BİM 12 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda Keysmart Çamaşır Makinesi 1.299 TL'ye, Pilsan Pars Akülü ATV 349 TL'ye, Belderia 16 Jant Bisiklet 199 TL'ye, Kadın Babet Ayakkabı 24,90 TL'ye LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 8,50 TL'ye LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 310 cc 7,50 TL'ye, LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 215 cc 6,50 TL’ye satışa sunuluyor..