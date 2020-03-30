Bilim insanları koronavirüsle ilgili önemli bir bulguya ulaştı: İşte koronavirüsü 5 dakikada öldürecek sıcaklık
İnsanı ilgilendiren her alanı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yeni bir bulguya ulaşıldı. Bilim insanları, koronavirüsün en çok dört derece sıcaklıkta etkili olduğu sonucuna ulaştı. İşte koronavirüsün hangi sıcaklıkta öldüğüne ve hangi yüzeyde ne kadar süre dayanabildiğine ilişkin tüm merak edilenler…
Hong Kong Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (corona virüs) en etkili olduğu hava sıcaklığının, sıfırın üzerinde 4 derece olduğu sonucuna ulaştı.
TASS’ta yer alan habere göre, 4 derecede stabil bir şekilde iki haftadan uzun süre varlığını sürdürebilen virüsün, 70 derece sıcaklıkta ise 5 dakikada yok olduğu tespit edildi.
22 derece sıcaklıkta en az bir hafta yaşayabildiği belirlenen koronavirüs, 37 derecede maksimum 2 gün, 56 derecede ise yarım saatten az varlık gösterebildiği öğrenildi.
Virüsün yüzeyler üzerindeki etkisini de araştıran bilim insanları, virüsün medikal maskelerin dış yüzeyinde bir hafta kadar kalabildiğini, kağıt üzerinde 3 saatten az bir süre kalabildiğini, ahşap yüzeylerde 2 güne kadar dayanabildiğini, cam yüzeylerde 4 güne kadar kalabildiğini, paslanmaz çelik ve plastiklerde ise bir haftadan daha az bir süre tutunabildiğini tespit etti.