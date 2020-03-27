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  3. Beklenen site yayına girdi: Koronavirüse dair anlık veriler Cumhurbaşkanlığı sitesinde

Beklenen site yayına girdi: Koronavirüse dair anlık veriler Cumhurbaşkanlığı sitesinde

Beklenen site yayına girdi: Koronavirüse dair anlık veriler Cumhurbaşkanlığı sitesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce duyurduğu, dünya ve Türkiye koronavirüs verilerini anlık olarak aktaran site yayına girdi. Site içerisinde güncel ölüm ve vaka sayılarının yanında vaka artış grafiklerine de ulaşmak mümkün.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.

Verilere https://corona.cbddo.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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