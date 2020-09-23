Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme: Türkiye onca tahrike rağmen sağduyulu tavrından taviz vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda NATO'daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti.

NATO'daki ayrıştırma çalışmasında, Türkiye olarak mutabakata son derece yakın olunduğunu düşündüklerini belirten Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine işaret etti.

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Başkan Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Spoke with President @RTErdogan about the situation in the #EastMed and the ongoing efforts @NATO for military de-confliction to avoid incidents & accidents. Both Turkey & Greece are valued Allies and #NATO is a platform for dialogue. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 23, 2020

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