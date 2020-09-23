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23 Eylül 2020 Çarşamba 17:50 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü: Gündem maddesi Doğu Akdeniz

Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü: Gündem maddesi Doğu Akdeniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği 40 dakikalık görüşmede Doğu Akdeniz meselesini görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. 40 dakika süren görüşmede Doğu Akdeniz meselesi görüşüldü.

TRT Haber'de yer alan habere göre, 16.50'de başlayan görüşme 40 dakika sürdü.

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