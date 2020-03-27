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  3. Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı... "Dikkati elden bırakmayalım"

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı... "Dikkati elden bırakmayalım"

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı... "Dikkati elden bırakmayalım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" dedi.

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla alakalı mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim." ifadeleri yer aldı.

DHA


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