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16 Ekim 2020 Cuma 20:10 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Esayan için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Esayan için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."
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