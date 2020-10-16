Yazarımız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan 51 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun.

Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.

Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı.



Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi... Başımız sağ olsun Markar Esayan Aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş... Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayınladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Çok sevdiğimiz, güzel insan İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan aramızdan ayrıldı. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı:

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl “iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım” demişti..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Eseyan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun..."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Zümrüt Selçuk mesajında şunları kaydetti:

"Nezaketi ve entellektüel birikimiyle bildiğimiz AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan’ın vefatı dolayısıyla üzgünüz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul Milletvekili, değerli arkadaşımız, kıymetli entellektüel, vatansever dostumuz Markar Eseyan'ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Milletimize, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 51 yaşında hayatını kaybeden Esayan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Dönmez mesajında şu ifadeler yer verdi:

"AK Parti İstanbul Milletvekilimiz ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."