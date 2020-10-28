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28 Ekim 2020 Çarşamba 13:43 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Charlie Hebdo için suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Charlie Hebdo için suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi Genel Yayın Yönetmedi Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Bıard ve karikatürist Alice Petit hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı.

Derginin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

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