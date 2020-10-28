Savcılık Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayını nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Hz. Muhammed'le ilgili yayınladıkları hakaret içerikli karikatürlerle tepkilerin odağı olan Charlie Hebdo dergisi Başkan Erdoğan'a kapaktan yayınladıkları karikatürle hakaret etti.

Derginin kapağında yayınlanan karikatür büyük tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.