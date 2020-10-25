Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: "Yaptırımın neyse geç kalma"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders ile ilgili sert açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Milletvekili müsvettesi, haddini bileceksin" ifadesini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Coğrafyamızı kucaklayan büyük şehir Malatya. Ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir.

DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE KONUT İNŞAATINI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ

Malatyamızda bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Depremin yıl dönümünüde konut inşaatını tamamlamış olacağız. Bizleri bağrına bastığı için Malatyamızın her bir bireyine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim Türkiye'nin demokrasi mücadelesi birçok şeyi ifade eder. Bir yanda halka rağmen sözde halkçılık, diğer yandan gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan anlayış. Darbelerle, dışarıdan desteklerle jakoben bir bakışla milletine bakan bir yapı.

MACRON VE WİLDERS'A SERT ÇIKIŞ: HADDİNİ BİLECEKSİN

Fransa'nın başındaki zat. Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan... Ya önce sen kendine bak. Dün de söyledim. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım bunun. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsvettesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa sen haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Haddini bileceksin.

FAŞİZM DE NAZİZM DE SİZDE

Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Sizin kulağınız var duymuyor. Gözünüz var görmüyor. Ağzınız var hakikati konuşamıyor. Faşist sizsiniz.

ABD'YE YAPTIRIM RESTİ

Bazı Amerikalılar İlham kardeşimi arıyor diyor ki yanınızda kim yer alıyor biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var, yeri gelirse Türkiye’ye yaptırım uygularız, sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin yaptırımın neyse geç kalma yap.



S-400 YANITI

F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz