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  • Wilders Başkan Erdoğan'ın sözlerini AKŞAM'dan alıntılayıp sabitledi... Paylaşımına tepki yağdı
25 Ekim 2020 Pazar 17:40 | Son Güncelleme:

Wilders Başkan Erdoğan'ın sözlerini AKŞAM'dan alıntılayıp sabitledi... Paylaşımına tepki yağdı

Wilders Başkan Erdoğan'ın sözlerini AKŞAM'dan alıntılayıp sabitledi... Paylaşımına tepki yağdı

Başkan Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini AKŞAM'dan alıntılayıp sabitleyen aşırı sağcı Hollandalı milletvekili Geert Wilders'ın paylaşımına tepki yağdı.

Başkan Erdoğan,  Malatya'da yaptığı konuşmada Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in çirkin paylaşımına ilişkin, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Wilders Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın sözlerini duyuran AKŞAM'ın paylaşımını alıntılayıp sayfasına sabitledi.

Wilders'ın paylaşımına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, aşırı sağcı Hollandalı vekile tepki gösterdi.

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