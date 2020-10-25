Wilders Başkan Erdoğan'ın sözlerini AKŞAM'dan alıntılayıp sabitledi... Paylaşımına tepki yağdı

Başkan Erdoğan, Malatya'da yaptığı konuşmada Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in çirkin paylaşımına ilişkin, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Wilders Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın sözlerini duyuran AKŞAM'ın paylaşımını alıntılayıp sayfasına sabitledi.

Wilders'ın paylaşımına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, aşırı sağcı Hollandalı vekile tepki gösterdi.