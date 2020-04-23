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  3. Başkan Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Başkan Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Başkan Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın, "Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." notuyla paylaştı.

Bilayakayduşart nedir? Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir ne demek?

MSB'den 23 Nisan paylaşımı

MSB'den 23 Nisan paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

TBMM'nin açılışının 100. yılı