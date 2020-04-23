Başkan Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın, "Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." notuyla paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;



Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020

Bilayakayduşart nedir? Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir ne demek?