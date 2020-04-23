Bilayakayduşart nedir? Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir ne demek?
Bilakayduşart ne demek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 23 Nisan mesajında: "Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir" ifadesinde bulundu. Bunun üzerine "Bilakayduşart nedir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte kelime anlamı..
Bilakayduşart kelime anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 23 Nisan mesajında: "Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir" ifadesinde bulundu. "Bilakayduşart ne demek?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte kelime anlamı..
BİLAKAYDUŞART NE DEMEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında geçen "Bilakayduşart; Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın" anlamına gelmektedir. Yani, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.