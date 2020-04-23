Bilayakayduşart nedir? Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir ne demek?

Bilakayduşart kelime anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 23 Nisan mesajında: "Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir" ifadesinde bulundu. "Bilakayduşart ne demek?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte kelime anlamı..

BİLAKAYDUŞART NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında geçen "Bilakayduşart; Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın" anlamına gelmektedir. Yani, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.