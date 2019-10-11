Harekatın adı neden Barış Pınarı? Başkan Erdoğan böyle anlattı

Ayn el Arab, Resulayn, Ayn İsa ya da Türkçe karşılıkları ile Arap Pınarı, Pınarbaşı, İsa Pınarı...

Bölge tam bir pınarlar coğrafyası. Harekatın adı da bu yüzden özel seçildi.

"Harekatın adını rastgele bir tercih de bulunmadık. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle biz bunun adını Barış Pınarı koyduk. Biz terör örgütün bölgeden kazıyarak Suriye'de gerçek anlamda barışı tesis etmek üzere bu adımları atıyoruz."

SINIRDAKİ BİRÇOK YERİN ADINDA "PINAR" KELİMESİ VAR

Bölgeye barış getirecek olan harekatın ismine bölgedeki "pınar"lar ilham oldu.

Eski Askeri Ateşe Prof. Dr. Esat Arslan ise Barış Pınarı Harekatı ismiyle ilgili şunları söyledi:

"Bölgede Başpınar var ismi Resulayn, Aynülisa İsa'nın pınarı var, Ayn el Arap dediğimiz bu bölgede Arapça tekerleme vardır Zehap du Ayn el Arap. Şunu söylüyor ben pınarlar bölgesine geldim ne Arap gördüm ne pınar gördüm bu laf bugünleri söyleyen bir şeydir."

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ ise "Ayn'ın Türkçe'de karşılığı Pınar ayn Arap, Arap'ın pınarı, Cumhurbaşkanı tesadüfen vermedi bu isimleri. Pınarla alınan yerler var gelin bu tarafa Ceylanpınar ortadan ikiye bölmekle bu taraf ceylan bu taraf Resulayn diyemezsiniz. Burada tarihi doku ve bağlar var. Buradaki varlık sebebimiz de bu." diye konuştu.