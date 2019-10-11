Bebek katilleri

Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde TSK hızla ilerliyor. Telabyad ve Resulayn’daki hedeflerin imha edilmesinin ardından önceki gece 21.00 sıralarında Türk askeri Doğu Fırat’a giriş yaptı. Şanlıurfa’da konuşlu komandolar, sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna başladı. Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri’den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

200 HEDEF TAM İSABETLE VURULDU

Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 200’den fazla hedef, jetler, top ve ÇNRA atışlarıyla tam isabetle vuruldu. Çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetlerin görev aldığı harekata havadan erken ihbar ve kontrol uçakları eşlik etti, tanker uçakları havada hazır bekledi. Harekatta İHA ve SİHA’lar da görev aldı. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Resulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı.

11 KÖY KURTULDU

TSK ve Milli Ordu Tel Abyad’ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye ile Rasulayn’daki Kişto Köyü ve Tel Halef’i teröristlerden kurtardı.

SÖZDE KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında YPG’nin sözde komutanı Amir Ahin’in de olduğu 277 terörist öldürüldü. Kamışlı’dan Nusaybin’e atılan havan topuna karşılık terör hedefleri ateş altına alındı. Obüs atışlarıyla 5 YPG’li teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

TSK çok geniş bir alanda operasyon başlatarak Resulayn ve Tel Abyad dışında, Ayn İsa, Suluk, Darbasiye, Amude, Kamışlı, Malikiye’deki YPG hedefleri havadan bombalandı. Böylelikle TSK, operasyon sahasını 480 km’ye çıkardı.

BEBEK KATİLLERİ

Mehmetçiğin geleceğini duyunca silahlarını bırakıp kaçan terör örgütü PKK/YPG’liler Suriye’den Şanlıurfa ve Mardin’e roket ile havanlı saldırı düzenledi. Direk sivilleri hedef alan hainler, 200’ün üzerinde havan ve roket attı. Havan mermileri Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırıda Ceylanpınar’da 9 aylık bebek Muhammed Omar, 11 yaşındaki Elif Terim ve Akçakale’de görevli maliye memuru Cihan Güneş şehit olduğunu 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Mardin Nusaybin’e atılan roket ve havanlar TOKİ Mahallesi’ndeki siteye isabet etti. Saldırıda binanın girişinde bulunan 48 yaşındaki Fatma Yıldız ile kızları Leyla(15) ile Emine Yıldız(12) şehit oldu.

4 MESLEK ODASINDAN TERÖRE DESTEK

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı. “Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir. Başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük bir soru işaretidir. Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, temel sorunları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır.”

KANLARI YERDE KALMADI

MSB terör saldırısının ardından şu açıklamada bulundu: “Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek imha edildi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG.”

HAREKATIN İLK ŞEHİDİ

Tunceli Hozat Komando Tugayı’ndan bölgeye gelen Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Topçu, Barış Pınarı Harekatı’nın ilk şehidi oldu. Topçu’nun, teröristler tarafından açılan keskin nişancı atışıyla şehit düştüğü öğrenildi.

SİLAHI BIRAKIP KAÇTILAR

Harekatın başladığı saatlerden itibaren yüzlerce terörist silahlarını bırakarak, bölgeden kaçtı. Teröristlerin, hedeflerinin vurulmasının ardından kara harekatıyla sınırı geçen Türk askerleri ile karşı karşıya gelme korkusuyla bulundukları alanları terk ettiği öğrenilirken, örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü. Tel Abyad’da teröristlerden arındırılan köylerde YPG/PKK’lı teröristlerin kaçarken bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ele geçirildi. Teröristlerin ikmal yolları kesildi.

Kişto Köyü’nde teröristlerin tünelleri ele geçirildi

MİLLİ ORDUDA TC’Lİ PLAKA

Sabah saatlerinde TSK ile Suriye Milli Ordusu (SMO) 150 araçlık konvoyla sınır duvarından Resulayn’a giriş yaptı. Bölge halkının sevgi gösterisinde bulunduğu TSK birlikleri, çok sayıda zırhlı araçla aynı güzergahtan sınır hattına ilerledi. Milli Ordu askerlerinin araçlarındaki TC plakası dikkat çekti.

HASTANEDEN SALDIRIYORLAR

MSB Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye’deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

90 BİN CAMİDE FETİH DUASI

Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi. Sabah namazı öncesi okunan Fetih Suresi’nin ardından tüm camilerden sela sesleri yükselirken kılınan namazın ardından eller Mehmetçik için semaya kalktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara Hacı Bayram Camii’nde harekata katılan Mehmetçik için “zafer” duası yaptı.

YALAN HABER ÜRETİYORLAR, PAYLAŞMAYIN...

Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı. İdlib’de temmuzda yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğrafı, “Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler” ifadeleriyle paylaşıldı. Halep’te Mayıs 2014’te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye’nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.

Örgüt kent merkezlerinde düzenlediği törenlere de halkın katılmasını zorunlu tutuyor.

YİNE SİVİLLER KALKAN

Terör örgütü her sıkıştığında kullandığı sinsi yönteme sığındı. Resulayn ve Tel Abyad’da sivillerin evlerini işgal eden teröristler halkı kendilerine kalkan yapıyor.

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nda ilk günden ağır kayıplar vermeye başlayan terör örgütü YPG/PKK Afrin’de olduğu gibi ‘sivil oyunu’na başvurmaya başladı. Resulayn ve Tel Abyad’da sivillerin evlerini işgal eden teröristler halkı kendilerine kalkan yapıyor. Teröristleri atlatabilen bölge halkı kamyonlarla ilçeleri terk ediyor. Silah zoruyla halkı bölgede tutan teröristler ise tıpkı Afrin’de olduğu gibi sivil kıyafet giyip kamufle oluyor ya da ‘sivil halk katledildi’ yalanı için yaşlılara ve kadınlara silah verip sokaklara salıyor. Teröristlerin bir bölümü de sivil kıyafetlerle motorlu devriyeler yapıyor. İlçedeki yaşlı ve kadın nüfusun bir bölümü evlerinden ayrılmaya çalışırken teröristler gençlerin ilçeden ayrılmasına izin vermiyor. Örgütün elebaşları, kendi ailelerini ise araçlarla Rakka ve Kamışlı’ya gönderiyor.

SÜRYANİ OYUNU

PKK/YPG uluslararası kamuoyunda algı operasyonu yapmak için Süryanileri de kalkan yaptı. Mardin Nusaybin İçesi’ne atılan roketlerin Kamışlı İlçesi’nde Süryanilerin yoğun yaşadığı mahalleden atıldığı tespit edildi. Bu bölgedeye TSK’nın karşılık vermesi halinde teröristlerin ‘Sivil Süryaniler katledildi’ diyerek algı yaratmaya çalışacağı öğrenildi. Merkezi İsveç’te bulunan Süryani topluluğu bu tuzağı paylaşarak tepki gösterdi.

ÇOCUKLARI BİLE KULLANIYORLAR

Dünya Süryaniler Birliği (WCA) Başkanı Johny Messo, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’nın Süryanileri tehdit ettiğini ve bazı çocukları örgüte katılmaları için zorla alıkoyduğunu söyledi. Messo, DEAŞ’a karşı verilen uluslararası mücadelede PYD/YPG’nin kendi çıkarı için mücadele ettiğini belirterek, “Bölgedeki çatışmadan PYD/YPG sorumludur. Suçsuz halkın daha fazla kurban vermemesi için YPG silahını hemen bırakmalı” dedi.

Bölgeden paylaşılan bir fotoğrafta yaşlı bir kadının da silah taşıdığı dikkat çekti.