Bankalar cuma günü açık olacak mı? 24 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri…

24 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. 23 Nisan resmi tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilmesine karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı ise 23-26 Nisan tarihlerinde toplamda 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesini yayınlamıştı. Bankalar Cuma günü açık olacak mı? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

24 NİSAN GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Tüm kamu bankaları ve özel bankalar 24 Nisan Cuma günü, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde kapalı olacak. 31 il dışında kalan şehirlerde ise şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde bankalar hizmetlerini internet üzerinden verecek. 23 Nisan Perşembe günü ise resmi tatil olmasından dolayı sokağa çıkma yasağının olmadığı illerde de tüm bankalar kapalı olacak.

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