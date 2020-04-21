23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?

23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan 2020 tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği şehirler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı detayları haberimizde…

23-24-25-26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının bu hafta 23 Nisan tatili ile birleştirilip toplamda 4 gün uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ise dört günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı ve kısıtlamanın olacağı iller belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz;

“Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak” il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

23-24-25-26 Nisan tarihlerinde toplamda 4 gün olacak şekilde düzenlenen sokağa çıkma yasağı 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilimiz sınırları dahilinde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen 31 il dışında kalan iller bu kısıtlamaya dahil değil.