Bakan Soylu: Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76.358 kişi oldu

Esed rejiminin zulmünden kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya göç eden göçmenlerin sayısı her saat artmaya devam ediyor.

SAAT SAAT SON RAKAMLAR

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru giden göçmen sayısı hakkında son bilgileri paylaştı. Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" açıklamasında bulundu.