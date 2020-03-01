Bakan Soylu: Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76.358 kişi oldu
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" açıklamasında bulundu
Esed rejiminin zulmünden kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya göç eden göçmenlerin sayısı her saat artmaya devam ediyor.
SAAT SAAT SON RAKAMLAR
İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru giden göçmen sayısı hakkında son bilgileri paylaştı. Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" açıklamasında bulundu.
>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız