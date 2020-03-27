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  3. Bakan Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

Bakan Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

Bakan Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670."

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda."

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