Bakan Soylu duyurdu: 12 belde ve köy karantinada

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670."

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda."