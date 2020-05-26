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  3. Bakan Koca paylaştı... Koronavirüste son durum
26 Mayıs 2020 Salı 20:07 | Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı... Koronavirüste son durum

Bakan Koca paylaştı... Koronavirüste son durum

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.


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