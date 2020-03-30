Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,516
  • 7,2149
  • 339.745
  • 87576.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Gül: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi

Bakan Gül: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi

Bakan Gül: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Gül: "30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir."

Adalet Bakanı Gül: "30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir."

(Kovid-19'la bağlantılı) Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Başkan Erdoğan 500 yıl sonra Granada'da ilk kez okunan ezanı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı

Başkan Erdoğan 500 yıl sonra Granada'da ilk kez okunan ezanı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Amerikalı şarkıcı Ayet-el Kürsi okudu dinleyenler hayran kaldı

Gece 00:01'de başladı! Başkentte plaka sınırlama uygulamasını ihlal eden taksiciye ceza kesildi