Bakan Gül: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi

Adalet Bakanı Gül: "30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir."

(Kovid-19'la bağlantılı) Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır.