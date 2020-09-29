Bakan Albayrak: Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldiğini belirterek, "Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı! Ekonomiye güven artışını sürdürdü

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.