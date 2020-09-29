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  • Bakan Albayrak: Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor
29 Eylül 2020 Salı 10:36 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor

Bakan Albayrak: Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor
DHA

Bakan Albayrak eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi. Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldiğini belirten Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldiğini belirterek, "Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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