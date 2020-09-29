Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı! Ekonomiye güven artışını sürdürdü

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, ağustosa göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DE YÜKSELDİ



Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 82, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 yükselerek 105,7, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 6,4 artarak 74,9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,5 azalarak 93,5'e ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 83,3'e düştü.