Anket sonuçlarında kim önde? 23 Haziran İstanbul son seçim anketi sonuçları

Son anket sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim anketi sonuçlarında hangi parti önde? 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine az bir zaman kaldı. Sandık başına gidecek olan seçmenler anket sonuçlarında hangi adayın önde olduğunu öğrenmek istiyorlar. ORC araştırma şirketinin yaptığı ikinci anket çalışmasının sonucu açıklandı. Araştırmada vatandaşlara, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu yöneltildi. 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu araştırmaya göre alınan verilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.