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  • Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
23 Eylül 2020 Çarşamba 20:33 | Son Güncelleme:

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
AA

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alçaklığa barikat

AA'nın aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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