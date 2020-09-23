Alçaklığa barikat

Ankara Keçiören Osmangazi Mahallesi’nde bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö.’nün yanına giden Emrah Keskin, 2 kardeşle tartıştı. Kavgada, Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö.’yü vurup kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö.’yü görmek isteyen yakınları önce sağlık çalışanlarında ardından da onlara engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırdı. Sağlık görevlilleri, saldırganlardan korunmak için Acil Servis’in kapısına barikat kurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine olay büyük tepki çekti.

Çalışanların kendilerini bir bölüme kapattığı ve kapıyı tutmaya çalıştığı görülürken o anlarda kapının zorlandığı ve dışarıdan bağırışların geldiği kameralara yansıdı.

DEVLET GEÇİT VERMEYECEK



Yaşanan skandala ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk tepkisini sosyal medyadan verdi: “Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek.” Daha sonra olayın ayrıntılarını da içeren bir açıklama yapan Bakan Koca şunları kaydetti:

OLAY GÜÇLÜ BİR UYARI



“Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınlarının canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesiyle kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır. Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır.”

2 ZANLI GÖZALTINDA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ölen gencin kuzeni ve uzak bir akrabası olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, acil serviste görev yapan doktorlar kimseden şikayetçi olmadı.

BAKAN KOCA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ



Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.