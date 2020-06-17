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  3. Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu mu? Maske takmak hangi illerde zorunlu?
17 Haziran 2020 Çarşamba 23:39 | Son Güncelleme:

Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu mu? Maske takmak hangi illerde zorunlu?

Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu mu" Maske takmak hangi illerde zorunlu"

Koronavirüsten korunmak için tavsiye edilen en etkili yönetmenlerden birisi de maske takmaktır. Salgının hızla yayılmasını önlemek amacıyla yapılan bu uygulama ile hem kendimizi hem de başkalarını koruruz. İstanbul'da zorunlu hale getirilen uygulama sonrasında Bursa ve Ankara'da maske takmak zorunlu mu sorusu araştırılmaya başlandı. İşte maske takma zorunluluğu olan iller...

ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

İlk önce İstanbul'da duyurulan maske takma zorunluluğu Ankara ve Bursa illeri için de duyuruldu. Buna göre Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi.

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