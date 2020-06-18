Maske takmama cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası kaç para?

Koronavirüsten korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla önerilen 3 kural maske, mesafe ve temizlik oldu. Vaka artışını ve olası 2. dalgayı önlemek amacıyla bazı illerde maske takma zorunlu hale geldi. Bu illerin başında İstanbul, Ankara ve Bursa yer alıyor. Takılmadığı taktirde cezai işlem uygulanan maske takmamanın cezası ne kadar, kaç para? İşte cevabı...



MASKE TAKMAMANIN CEZASI KAÇ PARA?

İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale getirildi. Buna göre artık sokağa çıkmak isteyen vatandaşlar maskeyle birlikte çıkacak ve eğer maskesiz dışarıya çıkarsa hakkında cezai işlem uygulanacak. Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.