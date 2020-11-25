Anayasanın 138. maddesi nedir? Anayasanın 138. maddesi neyi içeriyor?

Anayasanın 138. maddesi yoğun ilgi görmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti TBMM Grup Toplantısında Anayasanın 138. maddesi hakkından konuştu. Bu madde Anayasanın yargı kısmında 3. Bölümde yer almaktadır. Anayasanın 138. maddesi nedir?

ANAYASANIN 138. MADDESİ NEDİR?

A. Mahkemelerin bağımsızlığı

MADDE 138. – Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.