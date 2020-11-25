Varlık Barışı nedir, neyi kapsıyor? Varlık Barışı 2020 süresi ne zaman?

Varlık Barışı gündemde yer alan konu başlıklarından oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ak Parti TBMM Grup Toplantısında konuşma yaptı. Başkan Tayyip Erdoğan, kamuoyuna Varlık Barışına katılım sağlamalarını, ellerinde döviz, para, altın gibi sermaye araçlarının bozdurarak sisteme dahil etmeleri talebinde bulundu. Varlık Barışı nedir?

VARLIK BARIŞI NEDİR?

İlki 2008'de çıkarılan ve "yurt dışındaki varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması" olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle 6. kez Türkiye gündemine girdi. Teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Madde kapsamında yapılan bildirimler üzerine herhangi bir vergi hesaplanmayacak.

Ülkeler arası bilgi paylaşımının arttığı süreçte gerçek ve tüzel kişilere taşınmaz dahil her türlü varlığını Türkiye'ye getirmesi için birçok avantajın sunulduğu en son düzenleme ile vergi oranı da yüzde 1'e kadar çekildi.

VARLIK BARIŞI SÜRESİ UZATILDI MI?

Varlık Barışı hakkından açıklama yapan Başkan Erdoğan sürenin 30 Haziran 2021'e kadar olduğunu belirtti.