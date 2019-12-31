Alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen alan değişikliği sonuçları 2019 sorgulama..

Alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 9 Aralık ile 13 Aralık 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını kabul etti. Şimdi sıra sonuçlarda. Sonuçalr açıklandıktan sonra görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.Alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Alan değişikliği sonuçları "personel.meb.gov.tr" sitesinden bugün ilan edilecek. örevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

ALAN DEĞİŞİKLİK BAŞVURULARI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Aralık ile 13 Aralık 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını toplamıştı. Sonrasında ise öğretmenler başvurularının sonuçlarını beklemeye başladı.

Bakanlık kapsamında kadrolu şekilde görev yapmakta olan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden öğrenimine uygun alanı dışında farklı bir alana atananların, öğrenimleri birden çok alana kaynak teşkil edenlerin, görev yaptıkları alan dışında farklı bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin, sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı başarılı şekilde bitirenlerin alan değişikliği yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama aşağıdaki şekildedir.

"Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık'ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, "tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum" seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek."