Akşam 3 Ağustos'ta duyurmuştu... İmamoğlu'nun Yenikapı'ya çektirdiği Mercedes CHP'li üyeye ait çıktı

Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirdi. Alandaki 2 makam aracından biri İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun çıktı.

İBB'DE MAKAM SALTANATI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

23 Haziran seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez çıktığı tatilleriyle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğunu CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bırakmıştı.. Adı sık sık gündeme gelen Aksu, yalnızca belediye başkanlarına sağlanan imkanlara sahip olmasıyla tepkilerin odağı olmuştu.

Aksu’ya meclis üyesiyken İBB tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. 2010 model Mercedes S serisi 34ER5875 plakalı makam aracın da Hüseyin Aksu’nun hizmetine sunulduğu ortaya çıkmıştı.

O araç, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Yenikapı meydanına çektirdiği hizmet araçlarının arasında objektiflere yakalandı.

AKŞAM 3 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Akşam Gazetesi 3 Ağustos'ta yayımladığı Ercan Öztürk'e ait haberde, İmamoğlu'nun Hüseyin Aksu’ya özel oda, sekretarya ve makam aracı tahsis ettiğini duyurmuştu. Haberde ayrıca söz konusu Mercedes'in fotoğrafı da yer almıştı.

İşte yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Aksu'ya tanınan ayrıcalıklarla ilgili AKŞAM'da çıkan o haber: