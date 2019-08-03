İBB meclis üyesine başkan muamelesi

ERCAN ÖZTÜRK

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kontenjanıyla Avcılar’a belediye başkan adayı yapılmak istenen Hüseyin Aksu’ya İBB’de başkan muamelesi yapılıyor. İBB tarihinde ilk defa bir meclis üyesine başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. “İsrafı önleyeceğim. Gereksiz makam araçlarını Yenikapı’da sergileyeceğim” diyen İmamoğlu’nun Aksu’ya son model bir araç tahsis etmesi de ayrı bir kriz çıkardı. Geçtiğimiz dönem İBB Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet’in kullandığı makam arabasını artık Hüseyin Aksu kullanmaya başladı. İmamoğlu’nun Bodrum’a giderken vekalet verdiği Aksu’ya tanınan haklar meclis üyelerini isyan ettirdi.

Yenikapı’da sergileyecekti

AK Partili bir meclis üyesi AKŞAM’a şunları anlattı: “İlk defa bir meclis üyesine oda, sekreter ve özel araç tahsis ediliyor. Daha önceden bu araçları Meclis başkanvekilleri kullanıyordu. Tasarruf gerekçesiyle araçlar alındı. Biz arabaların Yenikapı’da sergilenmesini beklerken bu olaya şaşırdık.”

CHP’li üyeler İmamoğlu’na ulaşamıyor

CHP’li meclis üyeleri, seçim kampanyasında herkesi kucaklayıcı görüntüler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ulaşamıyor. İmamoğlu göreve gelir gelmez ilk iş olarak meclis oturumlarını ikiye düşürdü. Her oturumdan para alan meclis üyeleri, üzerine de İBB iştiraklerinde görev almayacaklarının açıklanmasıyla isyan etti. Gelirleri 3 bin liradan 300 liraya düşen meclis üyeleri, “Gelirimiz yok. Zor durumdayız” diyerek İmamoğlu ile görüşmek istese de başarılı olamadı. İmamoğlu’nun belediyeyi Beylikdüzü’nden getirdiği isimlerle yönetmesi üzerine de tepkiler

yükselmeye başladı.

YALANLARKEN DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKŞAM’ın “Münferit Bacanak” manşetiyle duyurduğu “eş-dost-akraba” skandalıyla ilgili dün Twitter’dan bir açıklama yaptı. Salıcı, Maltepe Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürü'yken, İBB Hukuk Müşavirliği’ne getirilen Eren Sönmez’le ‘akrabalık’ ilişkisi olduğunu doğruladı. TDK’nın “Eşleri kardeş olan erkekler” tanımını hatırlatıp, “Sönmez bacanağım değil, karımın kuzeninin kocası” diyen Salıcı, Maltepe'deki ilişkisinin kendisinden önce başladığını söyledi. Ancak İBB'ye atanmasına değinmedi. Salıcı, CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili, “Bu münferit yanlışlar Genel Merkez tarafından düzeltilecek” demişti. Salıcı’yla akrabalık ilişkisi ortaya çıkan Sönmez’le ilgili nasıl bir ‘düzeltme’ yapacağı merak konusu oldu.