Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burak Dağlıoğlu hangi görevdeydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Burak Dağlıoğlu ile ilgili aramalar hız kazandı. İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi.

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu, Yatırım Ofisi Başkanlığı görevindeydi. Ahmet Burak Dağlıoğlu bu göreve Şubat ayında getirilmişti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.

IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı