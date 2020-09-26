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26 Eylül 2020 Cumartesi 17:18 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den Bahçelievler'deki olaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Bahçelievler'deki olaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, Bahçelievler'de 4 şüphelinin 1 kişiyi dövüp dereye atmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul'a inceleme izni verdim." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bahçelievler'deki olaya ilişkin Twitter'dan bir dizi açıklamalarda bulundu.

Olayda şüphelilerin tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımın inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul'a inceleme izni verdiğini belirten Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK’nın görevidir."

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"Olayda yargı kararının yargısal denetimi elbette kendi mekanizması içinde yürüyecektir." diyen Gül, "HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir." dedi.

Adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğunu kaydeden Bakan Gül, "O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır." dedi.

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