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  • İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü: Restoran sahibini dövüp dereye attılar
26 Eylül 2020 Cumartesi 13:56 | Son Güncelleme:

İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü: Restoran sahibini dövüp dereye attılar

DHA

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi, bir restoran sahibini dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda, 4 kişi bir restoran sahibini araba alım-satım bahanesiyle dışarı çıkararak feci şekilde dövdü. Restoran sahibinden para isteyen saldırganlar, restoran sahibini darp ettikten sonra 7 metre yükseklikten dereye attı.

DHA'da yer alan habere göre, 7 Temmuz'da gerçekleşen olayda, ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırganların restoran sahibine yaşattığı dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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