Abdullah Ağar'dan dikkat çeken paylaşım! Arada fark var...

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçiğin ve TSK'nın desteklediği muhaliflerin Suriye'deki kahramanlığını ortaya koyan bir videoyu Twitter yayınladı.Video, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan bir zırhlı muharebe aracının (ZMA),Suriye ordusuna ait bir tankı adeta kovaladığı anları gösteriyor. Ağar videoyu, "Bizim 15 tonluk zırhlı muharebe aracı ZMA-15; Boyuna, posuna, ateş gücüne, zırh kalınlığına, manevra kabiliyetine, 125 mm’lik kodum mu gömen topuna ve diğer ölümcül yetenek ve kabiliyetlerine rağmen... 45 tonluk T-72 tankını nasıl da kaçırtmış?" ifadeleriyle paylaşınca ZMA-15'in özellikleri de merak konusu oldu.

HIZLI HAREKET EDEBİLİYOR

ZMA-15, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sitesindeki ürün kataloğunda şu şekilde anlatılıyor:

ZMA-15; 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, amfibi, paletli zırhlı araçlara verilen genel addır. Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı şasesi ZMA-15 sınıfındaki bütün araçların baz araç versiyonudur. ZMA-15, paletli, 5 yol tekerlekli, hafif, düşük siluetli, çöl koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip zırhlı araçlardır. ZMA-15'lerin gövdesi baslistik alüminyum levhalardan, alüminyum kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Komutan, nişancı, sürücü ve personelin araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur.



ZMA-15'in üreticisi FNSS'nin sitesinde yer alan şema.

SOVYETLER BİRLİĞİ TANKI

Suriye ordusunun kullandığı T-72 tankının üretimine 1970'lerin başında başlanan bir Sovyetler Birliği tankı olduğu ifade ediliyor. 45 ton olduğu belirtilen tankın uzunluğu 9.5 metre. Üzerinde 7,62 mm makineli tüfek monte edilen tankın maksimum 1350 litre yakıt aldığı ve hızının 75 kilometreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.