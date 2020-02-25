İdlib'de muhalifler, Esed'ın tankını ZPT ile kovaladılar
Suriye Milli Ordusu askerleri, İdlib'de sivilleri hedef alan Esad rejimi unsurlarına desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler ortaya çıktı..
Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esed rejim güçleri arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgeye SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona dair görüntüler paylaşıldı.
TANKI KOVALIYORLAR
Görüntülerde SMO tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait tankı, SMO askerleri zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalıyor.