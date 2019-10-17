Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,866
  • 6,5297
  • 281.439
  • 94891.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD'den kritik ziyaret! Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü

ABD'den kritik ziyaret! Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü

ABD'den kritik ziyaret! Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü

Başkan Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü.

KÜLLİYE'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER... 

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Buse Varol'dan dikkat çeken Müge Boz paylaşımı
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!
Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'
<p>Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türkiye A Milli Futbol Takımı o

Vatandaştan Milli Takıma Destek #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tam 40 metre! Define aramak için kazmışlar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar