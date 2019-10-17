ABD'den kritik ziyaret! Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü
Başkan Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü.
KÜLLİYE'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER...
(AA)