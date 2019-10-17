Peş peşe görüşmeler... Ankarada yoğun trafik

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi... Başkan Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. Bugün Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı.

ÇAVUŞOĞLU-O'BRİEN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

AKAR O'BRİEN GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Akar ile O'Brien başkanlığındaki Türk - Amerikan heyetleri arasındaki görüşmede ana gündem konusu Suriye'ydi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda başta Güvenli Bölge olmak üzere Suriye’deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

KALIN-O'BRİEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.