A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'e gelecek ürünler merakla araştırılmaya başlandı. A101, Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. 7'den 70'e herkese hitap eden aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. A101 aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyenler bu haftanın kataloğunu incelemek istiyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında HI-Level 43" Full Hd Android Smart LED TV 1.499 TL'den, Piranha kablolu kulaklık 24,95 TL'den, Kral Motor Elektrikli Bisiklet 7.999 TL'den, Lava döküm tencere 169,95 TL'den, trend sandalye 59,95 TL'den, dijital kol saati çeşitleri 39,95 TL'den satılıyor. İşte A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunun tamamı..