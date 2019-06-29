A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 4 Temmuz indirimli ürünler

A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 4 Temmuz Haziran indirimli ürünleri nelerdir? diye alışveriş severler tarafından merak ediliyor. 4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her ayın belli bölümlerinde kampanyalara imza atan A101 4 Temmuz kataloğu da yine dopdolu. Samsung 55 inc televizyon 4.499 TL'ye, Samsung J6+ cep telefonu 1.199 TL'ye, VESTEL 6 çekmeceli derin dondurucu 1.199 TL'ye, Sinbo elektrikli ızgara 85 TL'ye, Aprilla ayak masaj aleti 85 TL'ye satışa sunuluyor. İşte A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...

A101 4 TEMMUZ 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ