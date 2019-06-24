A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101 27 Haziran indirimli ürünler

A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu hesaplı ve kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 27 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ürünler dar gelirliden orta gelirli ailelere kadar birçok kesime hitap ediyor.Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 27 Haziran2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? diye merak etmeye başladı. TOSHIBA tarafından üretilen 49 inç ekran boyutuna sahip söz konusu televizyon 2.799 TL’ye , Alcatel 1S cep telefonu 899.00 TL'ye, ALTUS markalı AL 1003 modelli 3 çekmeceli derin dondurucu 649.00 TL'ye, Verda porselen demlik 69,95 TL'ye satışa sunuluyor. İşte A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu tam liste..