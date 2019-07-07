A101 11 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünleri neler?

A101 11 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesi yayınlandı... A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok dev fırsatını cazip fiyatlarla raflarında satışa sunuyor. Teknoloji’den ev aletlerine, mutfak ürünlerinden temizlik ürünlerine, kişisel ihtiyaçlara kadar geniş yelpazede birçok ürün bulunuyor. A101 11 Temmuz 2019 aktüel ürünler listesinde SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.299 TL’ye , Samsung Galaxy M20 bin 629 TL'ye, Sinbo ayaklı vantilatör 109,00 TL'ye, Prinha USB vantilatör 19,95 TL'ye, suya dayanaklı bluetooth hoparlör ise 34,95 TL’ye , ışıklı scooter 99,95 TL, ışıklı paten 79,95 TL’ye satışa çıktı. 11 Temmuz A101 aktüel ürünleri neler? diyorsanız işte yanıtı..